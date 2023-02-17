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عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 شباط 2023

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 الأخبار: سوريا: جريمة تدمير القطاع الصحّي

المقاومة ترفع «العصا الغليظة» في وجه الأميركيين | واشنطن تبارك لقاء باريس: قائد الجيش أو الفوضى

دولرة الأسعار: هروب من المعالجة وحماية للتجار وتطويع للمستهلك

 

 

 

الديار: نصرالله يُحاول وقف الانهيار: إحياء مُعادلة «كاريش» وتهديد الاميركيين بالفوضى الشاملة
«الشارع» يغلي وإحراق مصارف... ميقاتي يتجه لدعوة «الأمن المركزي» بعد تحذيرات أمنيّة
بري يُراهن على «البازار» مع «التيار»: عقد جلسة الضرورة بعد تقليص جدول الأعمال؟

 

 



نداء الوطن: نصرالله يهرب من معاناة بيئته "إلى الأمام": نسف الجهود العربية والدولية للإنقاذ
وعود ميقاتي بخفض الدولار وتطمين البنوك: "سراب بسراب"!

 

 

 

اللواء: المشهد الملتهب: نصر الله يلوّح بالحرب مع إسرائيل للردّ على «الفوضى الاميركية»!
16 آذار موعداً قضائياً لاستجواب سلامة ونوابه.. والسوبرماركات تكسب التسعير بالدولار

 

 

 

البناء: الأسد: نواجه بروح التعاون التي اكتسبناها من الحرب والحصار وتضامن الأصدقاء والأشقاء نصرالله: حرب أميركية لإنتاج الفوضى… ومعادلتنا: الفوضى ستعم المنطقة وخصوصاً «إسرائيل» المطلوب حوار لبناني للخروج من المأزق الرئاسي لا بد من خطة اقتصادية شاملة للنهوض

 

 

 


النهار: "حرائق المصارف": فوضى الانهيار إلى اتساع

 

 

 

 

الجمهورية: الدولار "يصورخ" والكباش يشتد

 

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi la chute de la livre s’est accélérée

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