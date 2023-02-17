أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 شباط 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

وصف خبراء معادلة الردع الجديدة التي رسمها السيد حسن نصرالله بأنها انتقال من مقايضة متبادلة غير مباشرة مع الإسرائيلي لتجنب الحرب الى مقايضة غير مباشرة متبادلة، لكن مع الأميركي فتمتنع المقاومة عن حرب تستطيعها على «إسرائيل» ويمتنع الأميركي عن حرب مالية وأمنية يستطيعها على لبنان.

خفايا

قال مسؤول سياسي مخضرم سابق إن مشهد الارتفاع الجنوني في سعر الصرف بالتوازي مع التصعيد في الشارع بصورة متسارعة يعيد إلى الذاكرة مشهد عام 1992 الذي سبق دخول الرئيس رفيق الحريري الى المشهد السياسي رئيساً للحكومة دون أن يكون نائباً او تكون لديه كتلة نيابية ملمحاً الى تمهيد مماثل؟

اللواء: أسرار

همس

سارعت سفيرة دولة كبرى إلى تعميم أجواء معاكسة لوزارة الخزانة في بلادها، بما يشبه التطمين حول وضعية شخصية نقدية رفيعة..



غمز

ما يزال التباين بين اعضاء تكتل نيابي يشغل المعنيين، بين مؤيد لتشريع الضرورة على نطاق ضيق ورافض على خلفية الحملات مع تكتل مناهض..



لغز

أحيط لقاء لقطب سياسي وازن مع مرجع حليف بكتمان محكم، ولكن وسط معطيات سبقته بأنه «كان واعداً».

نداء الوطن: خفايا

تبين أن فضيحة تصدير البصل إلى ليبيا قد استمرت لأشهر من دون تدخل الجهات المعنية الّا بعد نفاد الإنتاج المحلي من السوق ما جعل قرار إخضاع التصدير لإجازة من دون جدوى.

يتردد أنّ صيرفياً كبيراً قام بتزويد الأجهزة الامنية بمعطيات عن منافسيه ليتمكن من احتكار السوق.