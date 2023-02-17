نداء الوطن: وعود ميقاتي بخفض الدولار وتطمين البنوك: "سراب بسراب"!

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

"مطلوب خفض سعر صرف الدولار ولجم صعوده على وجه السرعة"، هذا هو عنوان الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل، في السراي الحكومي أمس، والمطلوب أيضاً وقف اضراب المصارف لئلا تتطور أعمال عنف كالتي حصلت أمس بإحراق واجهات عدد من المصارف، وصولاً إلى إحراق مداخل منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في سن الفيل... إلى مواجهات دامية قد يتعذر تدارك تداعياتها الميدانية.

وإذ وصفت مصادر واسعة الاطلاع الوعود التي قطعها ميقاتي خلال الاجتماع، لناحية العمل على خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية واتخاذ خطوات تطمئن البنوك، بأنها مجرد "كلام بكلام وسراب بسراب"