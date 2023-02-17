الديار: الحريري سأل عن الحضور أمام الضريح... واتهم "القوات" بانها ضالعة في ما حلّ به سياسياً

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بعض ما جاء في مقال كمال ذبيان في الديار:

التزم رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري بشروط تعليق العمل السياسي، الذي تركه قبل عام عن غير ارادته.



وفق مصادر مطلعة على اللقاءات، التي جرى خلالها البحث في المؤتمر الذي كان سيعقد "لتيار المستقبل" وتم ارجاؤه، كما جرى تمرير اشارات حول نشاط بهاء الحريري في العام الماضي حيث انشأ تنظيم باسم "سوا للبنان" وانخراط في الانتخابات النيابية والعمل السياسي وتنشيط الاعلام المرتبط بها، وتأثير ذلك في وحدة "الحريرية السياسية" مع مواصلة نشاطه واخره في لارنكا وواشنطن.

وتوقف الحريري امام الحشود الشعبية التي حضرت الى الضريح، ولفته "وفاء الناس للشهيد رفيق الحريري"، لكنه لاحظ تراجع الاعداد عن مناسبات سابقة، وبرّر بعض مسؤولي "المستقبل" ذلك بالوضع المالي والاقتصادي وهموم الناس والمعيشية، اضافة الى انه حصل انكفاء شعبي من "تيار المستقبل"، حاول البعض ان يحتويه، واظهار وجود "تعددية سياسية" في الطائفة السنية.



اما في اللقاءات السياسية، التي اقتصرت على وفد من "القوات اللبنانية" من كتلة "الجمهورية القوية"، فان العتب كان حاضرا في كلام الحريري، الذي سبق له واتهم "القوات" بانها ضالعة في ما حلّ به سياسياً، منذ فرض الاستقالة عليه في الرياض، وانه لا يعتبر "القوات" شريكا سياسياً، في حين انه لم يكن قاسياً مع رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذي زاره مطمئنا، وكذلك مع رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل، وهم كانوا حلفاءه في 14 آذار، اذ تجنب الحريري الخوض معهم في توقيت عودته السياسية، وان غداءه مع الرئيس نبيه بري لانه لم يتركه ، وكان يطرح اسمه دائما لرئاسة الحكومة.