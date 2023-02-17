قيادة الجيش تنعي المعاون أول الشهيد حسن خليل شريف

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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه المعاون أول الشهيد حسن خليل شريف، الذي استشهد بتاريخ 16 / 2 / 2023 بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مطلوبين في بلدة حورتعلا ـــ البقاع.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 17 / 11 / 1989 مقراق ـــ بعلبك.

- تطوع في الجيش بتاريخ 7 / 10 / 2008.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل/3.

ينقل الجثمان بتاريخ 17 / 2 / 2023 الساعة 11.00 من مستشفى العبدالله ـــ رياق إلى بلدة اللبوة حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل شقيقه القاضي الشيخ عباس شريف الكائن في البلدة المذكورة ـــ طريق عرسال أو على رقم الهاتف: 568568/ 70.