قيادة الجيش تنعي الرقيب الشهيد جورج فيليب أبو شعيا

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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب الشهيد جورج فيليب أبو شعيا، الذي استشهد بتاريخ 16 / 2 / 2023 بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مطلوبين في بلدة حورتعلا ـــ البقاع.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 17 / 3 / 2001 أبلح ـــ زحلة.

- تطوع في الجيش بتاريخ 14 / 11 / 2018.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 18 / 2 / 2023 الساعة 11.00 من مستشفى العبدالله ـــ رياق إلى كنيسة مار جرجس ـــ أبلح حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخي 17 و 18 / 2 / 2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 قي صالون الكنيسة المذكورة أو على رقم هاتف والده: 563411/ 71.