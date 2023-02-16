رجل ستيني تعرض لوعكة صحية أدت إلى فقدانه الوعي في محلة وسط بيروت.. وقوى الأمن عمّمت أوصافه

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ الآتي: "تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، أوصاف شخص مجهول الهويّة نُقِلَ عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم 16-2-2023 إلى قسم الطوارئ في مستشفى حدّاد – الورديّة، بواسطة سيّارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني، وذلك نتيجة تعرّضه لوعكة صحيّة أدّت إلى فقدانه الوعي في محلّة وسط بيروت / تقاطع جريدة النهار.

الأوصاف: رجلٌ في العقد السّادس من العمر، معتدل البنية، طوله /180/ سنتمراً تقريباً، حنطي البشرة، أصلع الرأس، أشيب ما تبقى من شعره، ذو لحية خفيفة.

العلامات الفارقة: شامة إلى جانب عينه اليسرى وأخرى على مستوى الجهة اليسرى للفم".

وختم البلاغ: "يرجى من الذين لديهم معلومات عنه أو عن ذويه، الاتصال بفصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 656317/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".