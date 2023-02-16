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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

“طلع المنادي ينادي، ما فيهاش افادة، الرعيان بوادي والقطعان بوادي”.

هكذا تقول أغنية فيروز، وهكذا يقول أيضاً واقعنا اللبناني، حيث شعبُنا المعذب في وادٍ، وغالبية مسؤولينا المرتكبين في وادٍ آخر.

الشعب يريد الحياة، والمسؤولون المرتكبون يعملون للموت.

الشعب يريد السلام، والمسؤولون المرتكبون لا يترددون في الدفع نحو الحرب.

الشعب يريد السيادة، والمسؤلون المرتكبون يوزعون الولاءات.

الشعب يريد حلاً سياسياً شاملاً وجذرياً، والمسؤولون المرتكبون يبحثون عن تأمين مستقبلهم السياسي في أي تركيبة مقبلة.

الشعب يريد مخرجاً آمناً من الأزمة الاقتصادية والمالية، والمسؤولون المرتكبون يسعَون إلى الحفاظ على ما كدسوه من ثروات على حساب الوطن والناس.

الشعب يريد المحاسبة والعدالة، والمسؤولون المرتكبون يعملون لحماية أنفسهم من أي ملاحقة شعبية او قضائية، محلية او اوروبية او دولية.

الشعب يريد دواء ومستشفىً، وضماناً اجتماعياً وللشيخوخة، وتعليماً جامعياً ومدرسياً مؤهلاً ومتاحاً، والمسؤولون المرتكبون يطببون مرضاهم في الخارج، ويؤمنون على انفسهم لدى اضخم الشركات، ويرسلون بناتِهم وابناءَهم الى افخم المدارس والجامعات في اوروبا واميركا.

“عم يمشوا بواديهن والليل كبير… واديهم كراسيهن ويخافو تطير”.

هكذا تقول اغنية فيروز عن واقعنا اليوم، “فحاج تصرخ يا منادي من وادي لوادي”.