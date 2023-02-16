ميقاتي التقى بو حبيب وعددا من الزوار

A + A -

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب عصر اليوم في السرايا، وعرض معه اوصاع وزارته.

وإجتمع رئيس الحكومة مع مدير قسم الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية فيجاي رانغاغاجان في حضور سفير بريطانيا هامش كويل، والمستشار زياد ميقاتي.

وتم البحث في تداعيات الزلزال الذي أصاب سوريا وتركيا وصعوبة تأمين المساعدات الى المناطق المنكوبة.

وقد شكر المسؤول البريطاني”المؤسسات الانسانية اللبنانية على تلبيتها النداء الانساني في مساعدة المنكوبين في تلك المناطق”.

وشدد”على للبنان دورا استراتيجيا في المنطقة”، داعيا “السياسيين اللبنانيين الى الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.



