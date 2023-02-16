الرئيس الحريري التقى قيادات ومسؤولين عدة في اليومين الماضيين و تلقى سلسلة اتصالات من شخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية وفعاليات

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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد رفيق الحريري:

استقبل الرئيس سعد الحريري على مدى اليومين الماضيين في "بيت الوسط" كلًّا من رئيسيّ الجمهورية السابقين أمين الجميل وميشال سليمان، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي،

كما زار الرئيس الحريري النواب السابقون: سمير الجسر، نزيه نجم، محمد الحجار، باسم الشاب، عاطف مجدلاني، عاصم عراجي، غازي يوسف، قاسم عبد العزيز، هادي حبيش، منصور البون، طلال المرعبي، طارق المرعبي، سامي فتفت، عثمان علم الدين، باسم السبع، سيزار معلوف، نائلة تويني،

محمد الأمين عيتاني ورولا الطبش، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، السفير جورج الخوري، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، الإعلاميان جورج ومرسال غانم ووفود شعبية من كافة المناطق.

كما تلقى الرئيس الحريري سلسلة اتصالات من شخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية وفعاليات.