تعيين هذا القاضي للنظر بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة...!

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عيّن رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، للنظر بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العالق أمام النيابة العامة منذ اشهر، وذلك بعد قرار رد النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بناء لدعوة سلامة.



وسيباشر القاضي حاموش دراسة الملف ومحاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة التمييزية و المستندات كافة، ليقرر ما إذا كان سيدعي على سلامة وفق طلب النيابة ب"جرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس والتزوير واستعمال المزور" ام لا، بحسب الوطنية للاعلام.