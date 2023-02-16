الأوضاع النقديّة على طاولة ميقاتي

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم سلسلة إجتماعات طارئة في السرايا لبحث الاوضاع النقدية والمعالجات المطلوبة.

وفي هذا الاطار رأس رئيس الحكومة إجتماعا شارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من المجلس المركزي للمصرف، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر.

وتم خلال الاجتماع البحث في الحلول المطلوبة من أجل معالجة الاوضاع النقدية. وتم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات مفتوحة.

وزير المال

كما عقد رئيس الحكومة إجتماعا مع وزير المال يوسف خليل.

وإجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيي خميس، ثم رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.