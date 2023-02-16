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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة لكنها تبقى متدنية خلال الليل بخاصة في المناطق الداخلية، وضباب على المرتفعات مع تحذير من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة:



الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.

نحذر من خطر الانزلاقات على الطرق الجبلية والداخلية بسبب تشكل الجليد صباحا و ليلا.

الطقس المتوقع:



الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع ضباب على المرتفعات واحتمال لتساقط امطار محلية خفيفة وبعض الثلوج على ارتفاع 1000متر في المناطق الداخلية وشمال البلاد خلال الفترة الصباحية. نحذر من خطر تشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1000 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.



الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة لكنها تبقى متدنية خلال الليل بخاصة في المناطق الداخلية، وضباب على المرتفعات مع تحذير من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.



السبت: صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات ، ويستمر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو 1300 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.



الأحد: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة ، نحذر من خطر تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال1400 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأول.