ابي رميا يلتقي رئيسي لجنتي الصداقة مع لبنان في مجلسي النواب والشيوخ في باريس

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التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا في باريس، السناتور كريستين لافارد Christine Lavarde رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي والنائب داميان آباد Damien Abad رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية في مجلس النواب الفرنسي والنائب لويك كرفران Loïc Kervran الرئيس السابق للجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية في مجلس النواب الفرنسي ، بحضور الدكتور انطوان شديد رئيس التجمع من أجل لبنان في فرنسا (تيار وطني حر).

اتى اللقاء بهدف التنسيق بين مجلس النواب اللبناني ومجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي وصولا الى اتفاقية تعاون بين الأطراف المجتمعة.

ودعا ابي رميا كلا من "لافارد" و"آباد" و"كرفران"، الى زيارة لبنان للاطلاع على الاوضاع اللبنانية عن كثب وتحضيرا لجلسات استماع حول الوضع اللبناني في مجلس النواب الفرنسي.