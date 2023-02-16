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الأسمر يكشف طريقة التسعير بالدولار!

16
FEBRUARY
2023
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سيُعقد للغاية اجتماع خلال هذا الاسبوع بين وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، لمتابعة درس الموضوع، والإطلاع على عدة آراء حوله من قِبل خبراء اقتصاديين وأصحاب سوبرماركت.

فمن جانب التجار، إنّ التسعير بالدولار يعدّ أكثر انصافاً للمستهلك، لأنّ الأسعار تكون أقرب إلى الواقع، الامر الذي رفضه الاتحاد العمالي العام وحال دون إقراره، رغم انّ التسعير داخل السوبرماركت يأتي وفق دولار أعلى من ذلك المعتمد في السوق، وقد بات غالبية الموردين يعتمدون دولار الـ80 الفاً لدى التسعير.

وفي السياق، أكّد رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر، أنّ "الحؤول دون السير بهذا القرار لم يكن خطأ ابداً، رغم كل التقلّبات التي نشهدها اليوم في اسعار الصرف".

وقال في حديث لـ«الجمهورية»: "من يتلاعب بالتسعير باللبناني لن يعصى عليه التلاعب بتسعيرة الدولار".

وكشف الأسمر، أنّ "بعض السلع المسعّرة بالدولار تُسعّر مرة ونصف المرة أكثر من سعرها الفعلي، وبالتالي حتى لو اعتُمد التسعير بالدولار داخل السوبرماركت فالتلاعب بسعر الدولار سيحصل ونحن متأكّدون من ذلك".

الجمهورية
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