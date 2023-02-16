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رسالة من "صندوق النقد الدولي" إلى اللبنانيين!

16
FEBRUARY
2023
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سيزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار المقبل، بهذا الخصوص، وجّهت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا رسالة للمسؤولين اللبنانيين قائلة: "التزموا بتنفيذ الإجراءات التي تعهّدتم بها".

وقالت في حديث عبر مقابلة مع "اقتصاد الشرق": "إلى الشعب اللبناني أقول: قلبي معكم فأنتم عانيتم أوقاتاً عصيبة وحان الوقت لكي تفتح السلطات اللبنانية صفحة جديدة وتمنح مستقبلاً أكثر إشراقاً للبنانيين".

أكّد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج إن لبنان وتونس هما أكثر دولتين يشعر البنك بالقلق بشأنهما في المنطقة، تليهما مصر والأردن.

وقال بلحاج لوكالة "رويترز" على هامش القمّة العالمية للحكومات في دبي، "لدينا عدد من عوامل القلق في تلك البلدان، من بينها مستويات الديون والتضخم المرتفع".

وأضاف: "دور الدولة في الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام دائماً ما يكون مبعث قلق بالنسبة لنا".

ولفت إلى أن "هناك جزءاً غير معلن من الدين العام، في إشارة إلى ديون الشركات المملوكة للدولة".

ودعا بلحاج، "إلى الشفافية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها البدء في الإصلاح، ينبغي أن تكون الدفاتر واضحة".

وأوضح أن "هناك حملة للإصلاح في تونس تتحرّك إلى الأمام، لكن بوتيرة أبطأ ممّا نرجو".

وتابع أنه "رغم أن لبنان يعاني منذ فترة طويلة ارتفاع مستويات الدين العام، فإن الأمر بات مشكلة كبيرة".

وأردف: "الشعب يشعر بعبء الانهيار شبه الكامل للقطاع المالي"، مشيراً إلى أن لبنان "من الأماكن التي تقضّ مضجعك بالفعل كما يقولون".

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