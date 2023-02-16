لا عروض في مناقصة البريد؟

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علمت “الأخبار” أن شركة “ليبان بوست” لن تقدّم عرضاً في مناقصة البريد التي تفض عروضها اليوم، وسط توقعات بألا تقدّم عروض أخرى، ولا سيما بعدما تبيّن أن الشركة الغانية “غانا ليمتد” التي سحبت دفتر الشروط في الفترة الأخيرة، لا تمثّل أي جهة رسمية في غانا كما كان يشاع. وقد تم تأكيد الأمر في وزارة الاتصالات بعد مراسلة رسمية وجّهت إلى وزير الاتصالات الغاني الذي نفى أن تكون الوزارة مهتمة بهذا المشروع أو أن تكون لديها القدرة التقنية والإدارية على القيام بهذه المهمة.

وفي حال فشلت المناقصة، سواء بسبب تقديم عرض وحيد أو بسبب عدم تقديم أي عرض، قد تطلق الوزارة جولة ثانية، أو تعمد إلى توقيع اتفاق بالتراضي لمصلحة ليبان بوست أو أي شركة أخرى.