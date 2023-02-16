الوطن السورية: رئيس دولة الإمارات العربية يوجه بتقديم 50 مليون دولار ثانية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية

A + A -

الوطن السورية: وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أميركي أخرى، لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية، وذلك استمراراً لجهود الإمارات المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم المساعدات إلى المتضررين.

وسيخصص 20 مليون دولار من هذا المبلغ لتنفيذ مشاريع إنسانية، استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سورية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا».

وأوعز الرئيس الإماراتي في السابع من الشهر الجاري بتقديم 50 مليون دولار، لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم العاشر على التوالي إرسال مساعداتها الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال في سورية، حيث سيرت 37 طائرة تحمل قرابة 1243 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، إضافة إلى 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص، إضافة إلى إرسال فريق للبحث والإنقاذ مكون من 42 شخصاً، لتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في المناطق المتأثرة من الزلزال.

الرئيس بشار الأسد وخلال استقباله قبل أيام وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد اللـه بن زايد، شكر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً على المساعدات التي تقدمها للشعب السوري، وأشار إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي وقفت مع سورية وأرسلت مساعدات ضخمة إغاثية وإنسانية وفرق بحث وإنقاذ، مؤكداً أن الشعب السوري يُقدّر مواقف الإمارات واستجابتها السريعة التي تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع البلدين، والمبادئ الإنسانية التي يمتلكها الشعب الإماراتي الشقيق.

وحمّل الرئيس الأسد الوزير الضيف تحياته لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ولرئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنّى لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.