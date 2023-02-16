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عناوين الصحف ليوم الخميس 16 شباط 2023

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الأخبار: الخليج ــ ليكس: التمرّد الفاشل

مؤشرات على عقوبات أميركية على سلامة بتهمة دعم حزب الله لا بالفساد: هل اتخذت واشنطن قرار الفوضى الشاملة؟

الأردن يكمل استدارته: هذا أوان مصالحة سوريا

 

 

 


البناء: السعودية: قوافل إغاثة لسورية… والأسد: تأمين الإغاثة لكل السوريين / واشنطن: لا لتسييس الإغاثة… وسورية: أعيدوا نفطنا وتوقفوا عن السرقة / الانسداد يحكم الرئاسة والمجلس والحكومة… والدولار إلى 80 ألفاً… والسيد اليوم /

 

 

 

 

نداء الوطن: بنك المنظومة وقضاؤها يستنفران ضد "تنظيف" المصارف وإنصاف المودعين
برّي مصمِّم على التشريع وباسيل يُبقي "باب البازار" مشرَّعاً!

 

 

 

 

الديار: الإنهيارات تتوالى عبر جنون الدولار والأسعار والإضرابات... ولا مُعالجات
جنبلاط مُستمر بمبادرته الرئاسيّة... والسفراء الخمسة: لا مُساعدات قبل انتخاب الرئيس والإصلاحات
رسالة الحريري وصلت «أنا الأقوى سنياً وغيابي لن يطول»... ماذا سيقول نصرالله اليوم؟

 

 

 


النهار: الدولار يزعزع لبنان... واستفتاء متجدّد للحريري

 

 

 


اللواء: الخزانة الأميركية على وشك فرض عقوبات على سلامة لـ«علاقته بحزب الله»
التيار العوني يبلغ بري اليوم موقفه من تشريع الضرورة.. والدولار يلتهم الأخضر واليابس

 

 

 


الجمهورية: الزلزال المالي يمهد للدمار الشامل

لبنان لن يكون ثمنًا للتسويات

 

 

 


l'orient le jour: Saad Hariri réussit son come-back provisoire

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