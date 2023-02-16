عناوين الصحف ليوم الخميس 16 شباط 2023

الأخبار: الخليج ــ ليكس: التمرّد الفاشل
مؤشرات على عقوبات أميركية على سلامة بتهمة دعم حزب الله لا بالفساد: هل اتخذت واشنطن قرار الفوضى الشاملة؟
الأردن يكمل استدارته: هذا أوان مصالحة سوريا
البناء: السعودية: قوافل إغاثة لسورية… والأسد: تأمين الإغاثة لكل السوريين / واشنطن: لا لتسييس الإغاثة… وسورية: أعيدوا نفطنا وتوقفوا عن السرقة / الانسداد يحكم الرئاسة والمجلس والحكومة… والدولار إلى 80 ألفاً… والسيد اليوم /
نداء الوطن: بنك المنظومة وقضاؤها يستنفران ضد "تنظيف" المصارف وإنصاف المودعين
برّي مصمِّم على التشريع وباسيل يُبقي "باب البازار" مشرَّعاً!
الديار: الإنهيارات تتوالى عبر جنون الدولار والأسعار والإضرابات... ولا مُعالجات
جنبلاط مُستمر بمبادرته الرئاسيّة... والسفراء الخمسة: لا مُساعدات قبل انتخاب الرئيس والإصلاحات
رسالة الحريري وصلت «أنا الأقوى سنياً وغيابي لن يطول»... ماذا سيقول نصرالله اليوم؟
النهار: الدولار يزعزع لبنان... واستفتاء متجدّد للحريري
اللواء: الخزانة الأميركية على وشك فرض عقوبات على سلامة لـ«علاقته بحزب الله»
التيار العوني يبلغ بري اليوم موقفه من تشريع الضرورة.. والدولار يلتهم الأخضر واليابس
الجمهورية: الزلزال المالي يمهد للدمار الشامل
لبنان لن يكون ثمنًا للتسويات
l'orient le jour: Saad Hariri réussit son come-back provisoire