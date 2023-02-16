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أسرار الصحف ليوم الخميس 16 شباط 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر نيابي بارز إنه لا يعلم كيف ستنعقد الجلسة التشريعية المفترضة، لكنه يستبعد أن تستسهل العملية السياسية الداخلية والخارجية وكل القوى المسؤولة عنها والمعنية بها خسارة الموقع المفصلي الذي يمثله اللواء عباس إبراهيم في كثير من الاستحقاقات والملفات لسبب قابل للمعالجة.

 

خفايا

قال خبير دستوري إن القوى التي تستخدم تعطيل النصاب في جلسات مجلس النواب والحكومة تحت شعار أولوية انتخاب رئيس الجمهورية دستورياً تمارس حقاً دستورياً، لكنها تفقد بذلك حقها الدستوري المقابل بتعطيل نصاب أي جلسة انتخاب انسجاماً مع الأولوية ذاتها.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يُنقل عن وزير الإتّصالات جوني قرم أنّ مزايدة تلزيم البريد التي ستُفضّ عروضها اليوم، ستشهد مفاجأة، فيما يخشى البعض من أن تكون نتائج هذه المفاجأة سيئة على الخزينة العامة.

 

يتردّد أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي يعمل على خطّ النوّاب الأرمن لكي يكونوا «حصان طروادة» داخل الصفّ المسيحي من باب تأمين الميثاقية المسيحية.

 

تبيّن أن مسؤولة جيولوجية أثارت تصريحاتها الذعر بين المواطنين، قد منعت من الظهور على الشاشات بطلب من مرجع حكومي.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
شكلت المعلومات التي تسربت عن لقاء دولي - إقليمي صدمة لدى من تجمعت عندهم، مما فاقم من سبل المعالجة، وحتى الإنتظار!


غمز
عممت جهات سياسية وحزبية على مناصريها والقطاعات التي تؤثر فيها الابتعاد ما امكن عن التجمعات والتحركات في الشارع لأسباب ليست خافية على أحد..


لغز
تبيّن ان خرقاً للدستور لجهة المساواة بين اللبنانيين (المادة 7) اذ صرفت المساعدتان للمدنيين والمتقاعدين على سعر 43600، ولسواهم من غير المدنيين بـ38000 ل.ل. للدولار الواحد؟!

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