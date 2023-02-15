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لا أزمة خبز ولا إضراب للأفران

15
FEBRUARY
2023
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اعتبر رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان، أن "مطالب الافران من أبسط المطالب وهي اصدار تسعيرة يومية للخبز تراعي استمرار عمل الافران حسب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار وإستدامة تأمين الطحين المدعوم للأفران بانتظام"، وقال: "لا مصلحة للافران بالتوقف عن العمل لأن ربطة الخبز هي ما تبقى للمواطن في بلد تحترق عملته الوطنية يوميا بسبب تأجيل أنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة أنقاذ للبلاد".

وطالب "المعنيين ونواب منطقة بيروت وجبل لبنان بتأمين النقص في الطحين لأفران الضاحية الجنوبية لإنهاء ظاهرة انقطاع الخبز في الضاحية الجنوبية نهاري السبت والاحد". وشكر "وزير الاقتصاد واللجنة الامنية على مواكبتهم قطاعي المطاحن والافران وتأمينهم القمح والطحين لهم بانتظام من تاريخ ٢٦_٧_٢٠٢٢ الى يومنا هذا، في ظل اصعب الظروف التي تمر بها البلاد".

وطمأن "ألا أزمة خبز ولا إضراب للأفران في هذه الظروف القاسية، والتعاون بين نقابات الأفران ومعالي وزير الاقتصاد واللجنة الأمنية هو الحل الانجع لتأمين الأستقرار في قطاع المخابز والافران ".

وعن ارتفاع سعر ربطة الخبز قال: "يعود الامر الى جنون سعر صرف الدولار لأن مكونات ربطة الخبز بنسة ٧٥ بالمئة مدولرة".

وعن زيادة الاجور لعمال المخابز والافران قال: "تلقينا وعدا من وزير الاقتصاد بدراسة ملفهم والعمل على حمايتهم لاستمرارهم في عملهم".

كما واثنى على "جهود مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري بالوكالة حسن حمود الذي يقوم بجهد كبير في اصعب الظروف لحماية الرغيف وقطاع الافران ويسهر الليل والنهار متواصلا مع النقابة لايجاد الحلول المناسبة".

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