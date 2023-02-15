living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للسنة الخامسة على التوالي ... مركز سكيلد يكرّم ذوي الاحتياجات الخاصّة في حفل عابر للقارات: Night to Shine

15
FEBRUARY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عام 2018 وفي شهر شباط كانت أوّل مرّة يشارك مركز سكيلد مؤسسات أخرى حول العالم وبرعاية من Tim Tebow Foundation. كان الحفل ناجحًا وباهرا بكل ما للكلمة من معنى. كانت أوّل مرّة تقوم مؤسّسة في لبنان تعمل على دمج ذوي الصعوبات التعلّمية بتوفير فرصة لشابّات وشباب لديهم احتياجات خاصّة لكي يعيشوا الفرحة التي يعيشها أترابهم الذين ليس لديهم تحديات مثلهم، لبضع ساعات. توّجوا ملكات وملوك كما يتوّج أترابهم في نهاية العام الدراسي في الـ PROM NIGHT.

لم يكن أحد يعلم أنّ هذا الحدث ( Night to Shine) سيُعاد تنظيمه عام بعد عام رغم التحديات التي واجهتنا منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 ومن ثمّ وباء كورونا، ومع استمرار تردّي الأوضاع. ولمّأ ضرب الزلزال المدمّر ولبنان تردّدنا إذا ما نمضي في تنظيم هذه المناسبة هذا العام. وها نحن وبالرغم من الحزن الشديد على الضحايا الأحياء والأموات قد مضينا في استقبال الشابّات والشباب من أصحاب الهمم ليحظوا بفرصتهم ليكونوا ملكات وملوك كما يكون المتمخرّجون في نهاية الدراسة المدرسية كون المشاركين هم من المجايلين للشباب والشابات في الثامنة عشر من عمرهم.
في الثامن من شهر شباط 2023 استضاف مركز سكيلد في قاعة الاحتفالات التي وفّرتها إذارة فندق هيلتون في حرش تابت والذي أعيد افتتاحه حديثًا من دون مقابل مالي برعاية مؤسّسة Tim Tebow Foundation كما جرت العادة. ما لا يقل عن 55 شابّ وصبيّة من مؤسّسات الينبوع، أنت أخي، الزورق، المدرسة اللبنانية للضرير والأصمّ، جمعية رعاية اليتيم في صيدا، مركز الشمال للتوحّد، رسالة سلام، ربوعنا، مركز القديس لوك، الخدمة الاجتماعية لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة (SESOBEL) و الخطوة الأولى معاً (First Step Together) ومركز سكيلد. وككل حفل ليلة للتألق هذا في جميع البلدان التي تنظمه، حظي المشاركون بالاستقبال كالمشاهير بينما كانوا يتوجهون الى صالة الاحتفال بينما يسيرون على السجادة الحمراء.
بداية، وفي المرحلة الأولى من الاحتفال حصل كلّ مشارك ومشاركة على تصفيف الشعر والتبرّج وحتى تليمع الحذاء، قام بها متطوّعون ومتطوعات أصدقاء مركز سكيلد يقدّمون وقتهم ومجهودهم بكل فرح وسرور لأنهم فقط يريدون أن يرسموا البسمة ويدخلوا الفرحة إلى قلوب الشبّان والشابّات أي ملكات وملوك الحفل ولو لمدة قصيرة من الزّمن. ولقد تزامنت هذه المرحلة مع وصول مشاهير من لبنان لم يتردّدوا أبدًا لمّا وجهت لهم الدعوة لتقديم بعض من وقتهم في هذا اليوم ليضفوا طابع نجومية إضافة على هذه المبادرة الدامجة لأصحاب الهمم الشباب في لبنان. وكانت هنالك فترة لأخذ الصور التذكارية عند حائط الشهرة (Wall of Fame ) مع ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون والممثلتين إلسا زغيب وريتا حايك، والممثلين وسام صليبا ونيكولا معوّض وميشال حوراني الذي كانوا قاد شاركوا أيضا في الحفل في السابق.
بداية الحفل كانت مع ترحيب مديرة مركز سكيلد السيّدة هبة الجمل، تبعها كلمة لمؤسّس مركز سكيلد د. نبيل قسطه أبرز ما جاء فيها أنّ مركز سكيلد رغم جميع الصعاب والتحديات - مهما طالت الفترة – ملتزم بمتباعة التوعية على حقوق واحتياجات أصحاب الهمم والسعي لتوفير الفرص لهم من أجل دمجهم بطريقة صحية وسليمة في المجتمع. وأكّد قسطه أنّ سكيلد يلتزم المسيرة التي بدأها منذ أكثر من عشر سنوات من أجل توفير سبل الدمج في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ومركز البحوث التربوية والانماء، ومؤسسة اليونيسف في منظمة الأمم المتحدة. وبالفعل صار للبنان مؤسسات تربوية دامجة من الدرجة الاولى، والعمل جارٍ أيضًا لاتاحة التعليم في الجامعات لهم كما بدأ مركز سكيلد مع جامعة سيدة اللويزة (Notre Dame University - NDU) منذ العام 2021 لكي يصيروا جاهزين لسوق العمل.
وترجمة لواقع ازدياد فرص الدمج لأصحاب الهمم في لبنان تميّزت ليلة التألّق ( Night to Shine) هذا العام ببرنامج عروض المهارات والمواهب لا سيّما الغناء والرقص والعزف والتمثيل أداها بعض المشاركين والمشاركات أمام جمهور تألّف من المرافقين والمرافقات (buddies) وضيوف من مؤسسات معروف عنها دعمها لجهود الدمج في المؤسسات التربوية في لبنان. لقد أضفى عرض المهارات هذا العام نكهة جديدة ومميّزة على الحفل الذي عادة ما يجري في التاريخ ذاته في كافّة البلاد التي تبنّت جمعية أو مؤسسة تسعى لتحقيق الدمج لاصحاب الهمم مثل مركز سكيلد.
لقد شكّل وجود المشاهير مفاجأة أضفت المزيد من الفرحة والبهجة على المشاركين. كما أنّه ساهم في التأكيد أنّ لبنان وابناء مجتمعاته ماضون نحو ترسيخ حق أصحاب الارادة الصلبة بأن يمرحوا مثل اترابهم وعلى حقهم بالدمج في المجتمع رغم التحديات التي قد تحد من امكاناتهم. لاشكّ أنّ الالتقاء والتعرّف بنجوم يحبّونهم ولم يحلموا يومًا أن يلتقون بهم عن قرب ويضحكون ويمرحون معهم ولو لبرهة من الزمن جاء ليحفّز لهؤلاء الشباب ويمدّهم بجرعة لدعم الثقة بالنفس والأمل بغدٍ أفضل.
ختام الحفل كان من خلال تتويج المشاركات والمشاركين وأخذ الصور التذكارية لتخليد هذه اللحظة الذين يحتفي بهم ذويهم وأترابهم والحاضرين بملكات وملوك حفل التألّق و حصولهم على هدية تذكاريّة. عادوا مسرورين بعد أن عاشوا لبضع الساعات ما يعيشه أترابهم في حفل التخرج يعد الدراسة المدرسية والجامعية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout