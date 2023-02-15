living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قوى الامن: توقيف سارقين سلبا حقيبة أمرأة بداخلها أموالا ومجوهرات

15
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف المتورطين بعمليات السرقة والسلب وملاحقتهم وتوقيفهم، بتاريخ 3-2-2023 وفي محلة التل/ طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلّان دراجة آلية على سلب مواطنة حقيبتها وبداخلها أموال ومجوهرات بقيمة حوالى /15,000/ دولار أميركي، وخلال فرارهما أقدم أحدهما على إطلاق النار في الهواء بعد محاولة توقيفه من قبل أحد المارة.

بناء عليه، باشرت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها لكشف هوية الفاعلَين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تم التوصّل إلى تحديد هويتهما، وهما:
- ع. س. (مواليد عام 1994، لبناني)
- ن. م. (مواليد عام 1998، لبناني)

بتاريخ 9-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّتَيْ المنكوبين وحوش العبيد.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وأنهما نفّذا عملية السلب بعد أن توافرت لهما معلومات بالتواتر أن المرأة المستهدفة تحمل في حقيبتها كمية كبيرة من المجوهرات والأموال، فقاما بمراقبتها وتنفيذ العملية. كما أضافا أنهما قاما برهن الذهب لدى أحد الأشخاص المشبوهين في مخيّم البداوي مقابل مبلغ /5,000/ دولار أميركي.

أعيد المبلغ المسترجع إلى المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout