وزير المهجرين يؤكد استعداد المودعين للتظاهر اذا استمر إضراب المصارف "مفتوحًا!

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بدعوة من وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ورابطة "تضامن المودعين" وحضور أعضاء "جبهة المودعين"، عُقد اجتماع مع الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف.



وتمّ التداول في سلبيات الإضراب المفتوح للمصارف، حيث طالب وزير المهجرين بتعليق "الإضراب فورًا نظرًا للضرر الحاصل للمودعين والإقتصاد اللبناني"، مؤكّدًا استعداد "المودعين للتظاهر اذا استمر الإضراب مفتوحًا".



من ناحيته، أوضح خلف أنّ "المصارف لديها إيداعات وسندات بقيمة 82 مليار دولار لدى مصرف لبنان وهي ظاهرة للعيان بوضوح في ميزانية المصرف المركزي ويتوجّب اعتراف الدولة ومن ثمّ مصرف لبنان بهذه الودائع".

من ناحية أخرى، أوضح خلف أنّ "قيمة المصارف في حالة التصفية لا تمثّل أكثر من 5 إلى 6 في المائة من قيمة الودائع المصرفية". كما تمّ التوافق على مطلب رفع السرية المصرفية بالكامل.



وتمّ استعراض خطة وزارة المهجرين للنهوض من الفجوة حيث لاقت تجاوبًا لافتًا لجهة البنود الستة للخطة.



وتمّ الإتفاق على متابعة الإجتماعات للوصول إلى خارطة طريق تُخرج البلاد من هذه الأزمة.