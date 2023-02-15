"إعادة إعمار مرفأ بيروت"... هذا ما كشفه حميه!

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه Jean- Christophe Carret، يرافقه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بول تومبا أوم ووفد من البنك.



وجرى خلال الإجتماع البحث في خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت التي يجري إعدادها حاليًا من قبل البنك الدولي وذلك بعد أن تمّ الإنتهاء من الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والرؤيا والمهام المنوطة بها.



وشكر الوزير حمية للبنك الدولي "العمل الجاري حاليًا، لإنجاز خطة إعادة اعمار مرفأ بيروت، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاشغال العامة والنقل وادارة مرفأ بيروت"، مشدداً على أنّ "هذه الخطة تتضمن خدمات جديدة تحاكي التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية".