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صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة هيئة "أوجيرو" البيان التالي جاء فيه:

"بعدما تكررت تسريبات وأخبار تتعلق بهيئة أوجيرو لجهة بث أخبار غير صحيحة مما يتسبب بأضرار معنوية نحن بغنى عنها في هذه المرحلة الحرجة ، يتوجه المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو بالتمني على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن يتم استقصاء الأخبار المتعلقة بالهيئة مباشرة من إدارة أوجيرو أو من النقابة و ذلك حرصاً على مصداقية الوسيلة الناشرة، علماً بأن النقابة تحتفظ بحقها بإتخاذ الاجراءات القانونيه المناسبة عند بث أي اخبار مسيئة للهيئة او للعاملين فيها".