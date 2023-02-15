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وزير الطاقة وليد فياض عاد من القاهرة بعد مشاركته في مؤتمر EGYPS 2023 ونظيره المصري أكد دعم بلاده الكامل للبنان

15
FEBRUARY
2023
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عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مع نظيره وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على هامش مؤتمر EGYPS 2023 جلسة مباحثات بحضور اعضاء من هيئتي البترول اللبنانية والمصرية، وتم التداول في التحضيرات التي تعمل عليها الدولة اللبنانية مع إئتلاف الشركات اصحاب الحقوق في الرقعة رقم ٩ في المياه البحرية اللبنانية حيث يتحضر المشغل توتال اينرجيز لحفر بئر استكشاف هذا العام في هذه الرقعة . هذا بالاضافة الى مسار دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية حيث تسعى وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول الى جذب شركات تنقيب عالمية للاشتراك فيها .

وقد عبر الوزير المُلا عن دعم بلاده الكامل للبنان في سعيه الدؤوب الى تكثيف أنشطة الإستكشاف في الرقع الثمانية المعروضة للتلزيم من خلال دورة التراخيص القائمة حالياً.
واعتبر أن لدى لبنان فرصة كبيرة في حال نجاح ما تقوم به الشركات العاملة في لبنان في تحقيق الكشوفات البترولية المطلوبة.

بدوره شكر الوزير فياض الجهود المصرية الداعمة للبنان والحفاوة التي أُحيط بها من قبل الجانب المصري خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر المنعقد في القاهرة لافتاً الى أهمية ما عقده من لقاءات وتواصل مباشر خلال فاعليات مؤتمر EGYPS 2023 مبدياً كل تفاؤل في تحقيق لبنان نتائج جيدة في الأعمال الحالية وفي المناطق الإستكشافية المطروحة.

وفي إطار آخر التقى الوزير فياض في جناح هيئة قطاع البترول كبار ممثلين لشركات التنقيب العالمية منها شركة توتال انرجيز الفرنسية وشركة بتروناس الماليزية وشركة شيفرون الاميركية وسي سي انرجي اللبنانية وشركة اي غاز المصرية وشركة كايرون المصرية ودانا بتروليوم البريطانية وشركة ايني الايطالية وغيرها، حيث أجرى الوزير فياض سلسلة مباحثات معهم جرى خلالها تشجيعهم وحثهم على الاستثمار في المياه البحرية اللبنانية.
هذا وختم الوزير فياض زيارته الى مصر وعاد اليومالى لبنان .

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