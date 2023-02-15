وزارة الطاقة أرجأت موعد زيارة سفينة توتال للمسح البيئي) الى هذا التاريخ!

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه ارجاء موعد زيارة (زيارة سفينة توتال للمسح البيئي) الى يوم الجمعة ١٧ شباط ٢٠٢٣ .
وجاء في بيان وزارة الطاقة:
برعاية وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وحضوره وحضور وزيري الأشغال العامة والنقل والبيئة .
تتشرف وزارة الطاقة والمياه - هيئة ادارة فطاع البترول بالتعاون مع المشغل شركة توتال انيرجيز اي بي بلوك ٩ ، بدعوتكم الى زيارة ميدانية لسفينة اا Janus بعد اتمامها عمليات المسح البيئي في الرقعة رقم ٩ تحضيرا لعمليات التنقيب .
المكان : مرفأ بيروت - مدخل رقم ١
جنب مبنى الجمارك الجديد تجاه مبنى CMA CGM الرصيف رقم ٥
الزمان : يوم الجمعة الواقع فيه ١٧ شباط ٢٠٢٣