وزارة الطاقة أرجأت موعد زيارة سفينة توتال للمسح البيئي) الى هذا التاريخ!

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه ارجاء موعد زيارة (زيارة سفينة توتال للمسح البيئي) الى يوم الجمعة ١٧ شباط ٢٠٢٣ .

وجاء في بيان وزارة الطاقة:

برعاية وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وحضوره وحضور وزيري الأشغال العامة والنقل والبيئة .

تتشرف وزارة الطاقة والمياه - هيئة ادارة فطاع البترول بالتعاون مع المشغل شركة توتال انيرجيز اي بي بلوك ٩ ، بدعوتكم الى زيارة ميدانية لسفينة اا Janus بعد اتمامها عمليات المسح البيئي في الرقعة رقم ٩ تحضيرا لعمليات التنقيب .

المكان : مرفأ بيروت - مدخل رقم ١

جنب مبنى الجمارك الجديد تجاه مبنى CMA CGM الرصيف رقم ٥

الزمان : يوم الجمعة الواقع فيه ١٧ شباط ٢٠٢٣