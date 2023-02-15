مؤسسة العلامة فيصل مولوي الإنسانية تطلق حملة "الدفا عفا-٢" في طرابلس

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أطلق رئيس مجلس إدارة مؤسسة العلامة فيصل مولوي الإنسانية مالك مولوي، حملة "الدفا عفا - 2" في طرابلس والتي تضمنت الف حرام، الف جرة غاز، ومائة جهاز تدفئة وأكياس ساخنة للمياه.

وأكد مولوي في كلمة أمام أعضاء الهيئة التنفيذية في المؤسسة، وفي حضور الدكتورة زبيدة غمراوي كبارة من منظمة "ميشن ريليف"، ان "ما تقوم به الجمعيات الخيرية والأهلية هو عمل جبار وسنبقى نحلم بوطن يؤمّن لنا اساسيات العيش بكرامة في يوم من الأيام."

وأعلن "الاستنفار الكامل لمواجهة موجات البرد القارس"، وشكر الأيادي المعطاءة الخفية التي ساهمت وتساهم في مد يد العون كلما دعت الحاجة".

بدورها، شكرت الدكتورة كبارة "الأيادي البيضاء التي تساهم في تخفيف معاناة شعبنا وأهلنا في طرابلس".