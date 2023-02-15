"صدّقوا الخبرية"... عون: هذه وسيلة ضغط أكثر من النوم في المجلس النيابي!

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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون أن الأولية يجب أن تكون لإنتخاب رئيس للجمهورية قبل انعقاد جلسة تشريعية وقبل جلسات الحكومة.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "اتهموا التيار الوطني الحر بأنه يريد المشاركة في الجلسة التشريعية "وصدّقوا الخبرية" ولكن الحقيقة بانت في النهاية".

أوضح عون أنهم ليسوا ضدّ تشريع الضرورة بالمطلق شرط أن يقتنعوا بأنه ضرورة.



ورأى أنه "بعدم مشاركته في جلسة تشريعية فضفاضة يكون يدفع أكثر نحو إنتخاب رئيس للجمهورية"، قائلا: "هذه وسيلة ضغط أكثر من النوم في المجلس النيابي".



وكشف عضو تكتل لبنان القوي أن لديهم سلّة من الأسماء لرئاسة الجمهروية، لافتا الى أن هناك أسماء من خارج التيار الوطني الحرّ. وعن عدم طرحها الى العلن، قال: "من تسمّيه اليوم لن يقبل به الآخر".