إخضاع تصدير البصل من لبنان إلى إذن مسبق!

A + A -

في ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاع غير مسبوق في أسعار البصل، أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن, اليوم الأربعاء قرارًا, يحمل الرقم 1/48 تاريخ 15-12-2023، قضى "باخضاع تصدير البصل من لبنان إلى اذن مسبق".



على أن يعمل به فور صدوره.



وكان قد أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الزراعة في بيان، تعقيبًا على الارتفاع الحاصل في سعر منتج البصل داخل الأسواق اللبنانية، أن "السبب مرده ارتفاع كلفة النقل والشحن العالمي".

وتابع, "بالإضافة إلى إرتفاع زيادة الصادرات اللبنانية من منتجات زراعية وغيرها بسبب تدني سعر صرف العملة الوطنية على حساب الدولار الأميركي، ما شجع عمليات التصدير باتجاه الدول المجاورة أكثر فأكثر، حتى قاربت ضعفي نسبة السنوات السابقة".