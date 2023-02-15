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"لأوّل مرّة"... مساعدات من الاتحاد الاوروبي إلى سوريا عبر لبنان!

15
FEBRUARY
2023
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه اليوم الأربعاء، اجتماعا في الوزارة مع وفد من الاتحاد الاوروبي ضم كلا من رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي MARTIN LASSEN SKYLV ومسؤول آلية الحماية المدنية الاوروبية SIMONE LICOMATI، وتم البحث في آلية تلقي المساعدات الانسانية الاوروبية لمنكوبي زلزال سوريا من خلال المرافق اللبنانية ومنها الى المنافذ الحدودية لنفلها الى سوريا.

وأشار الوفد خلال الاجتماع، إلى أن "الاتحاد الاوروبي سيقدم المساعدات الى سوريا كما قدمها للبنان اثر انفجار مرفأ بيروت في آب 2020"، مستعرضاً الخيارات التي يراها مناسبة لتسهيل عملية نقل المساعدات الى سوريا سواء عبر المطار او المرافئ اللبنانية.

ولفت إلى أنَّ, "هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي بنقل المساعدات عبر اراضي بلد ثالث (لبنان) وصولاً الى بلد اخر".

بدوره أكّد حميه للوفد أنَّ, "لبنان هو سوريا في مواجهة تداعيات هذا الزلزال"، شاكراً الاتحاد الاوروبي على المساعدات التي كان قد قدمها الى لبنان اثر انفجار مرفأ بيروت، وكذلك على المساعدات المنوي تقديمها الى سوريا".

وأوضح حميه أن, "قرارنا بفتح مرافقنا الجوية والبحرية امام تلقي المساعدات الانسانية من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وإعفائها من رسوم المطارات والمرافئ لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، اتى من خلال واجبنا الوطني والاخلاقي بالوقوف الى جانبها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها على كل الصعد".

وأضاف أنَّ, "الوزارة وضعت كل التسهيلات الايلة الى تسريع وصول المساعدات الى منكوبي ضحايا الزالزل، اضافة الى اننا بادرنا إلى إجراء الإتصالات الضرورية مع الجهات المعنية كافة الموجودة في المرافق والمنافذ الحدودية لضمان سهولة وسرعة إدخال وإيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها".

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