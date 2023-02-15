ظهرت عليهم عوارض التسمم... إليكم ما حصل مع "الاونروا" في عين الحلوة

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أدخل صباح اليوم الأربعاء, خمسة أشخاص من أصل سبعة من ضمن طاقم عمل عيادة "الاونروا" الاولى في مخيم عين الحلوة إلى مستشفيي حمود ومركز لبيب الطبي في صيدا بعدما ظهرت عليهم عوارض تسمم.



ولفت مدير مكتب "الاونروا" في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب، في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "هناك سبعة أشخاص ظهرت عليهم عوارض تسمم من طاقم العمل، خمسة منهم استدعت حالتهم ادخالهم الى المستشفى واثنان عوارضهما خفيفة، وهم 3 أطباء و5 ممرضين".



وأضاف أن, "الأشخاص المذكورين تناولوا القهوة في الثامنة صباحا وبعدها بنصف ساعة بدأت تظهر عليهم عوارض تسمم".

ولفت إلى أن, "لا شبهة جنائية في الموضوع كما يتم الترويج على وسائل التواصل وأن القوة الفلسطينية المشتركة والقوى الامنية اللبنانية فتحت تحقيقا بالحادثة وننتظر صدور نتائج التحقيقات لنعرف ما الذي ادى الى تسمم هؤلاء".