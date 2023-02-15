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قبلان يحذّر: البلد يتجه نحو كارثة لا سابق لها في تاريخه!

15
FEBRUARY
2023
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا، جاء فيه, "أفهم جيدا أن البلد رازح تحت ضغط دولي إقليمي هائل بقيادة واشنطن بخلفية إنهاك هياكل البلد وتهديد مشروع الدولة والوحدة الوطنية لكن هذا يفترض استنفار كل طاقاتنا لخوض هذه الحرب بإمكانات وطنية عكسية".

وأضاف, "البلد هنا يخوض أخطر وأسوأ حرب، ويجب ملاقاة هذه الحرب بإمكانات وطنية مجتمعة، والخيار الشرقي هنا ضرورة إنقاذية للبنان ومشروع دولته وشراكته الوطنية، وهنا أريد أن أقول للشعب اللبناني: هناك قوى سياسية وكارتيلات مالية وتجارية ونقدية وإعلامية شريكة في مشروع إنهاك البلد ولعبة الدولار وتجويع الناس وتفكيك الدولة، والمشروع مشروع دول وأنظمة تخوض أسوأ أنواع الحروب من خارج وداخل لبنان، والداخل في هذه اللعبة خطير جدا".

وتابع, "المطلوب منا كمسيحيين ومسلمين وعي طبيعة المعركة والتضامن لأن تفليس البلد وخنقه ولعبة الدولار الجنونية ومحاصرة البلد والعمل على تمزيقه سياسيا ومنع أي تسوية رئاسية أمر يدار بخلفية دفع البلد نحو كارثة وصراع داخلي محتدم، وهناك قوى وشخصيات وزعامات منخرطة في هذا المشروع حتى الأذنين، والمطلوب الإنقاذ السياسي سريعا، والقطيعة السياسية في هذا المجال أسوأ من سرطان، وكسر الجمود السياسي اليوم ممكن وغدا قد يكون مستحيلا".

وختم قبلان بالقول: "بصراحة أكثر: المشروع الدولي بأدواته الداخلية والخارجية يريد لبنان ميدان فراغ وإنهاك وجوع وكانتونات وكوارث والخيار بيد الشعب اللبناني، لأنه إذا لم يتحد الشعب ويضغط باتجاه كسر الجمود السياسي فإن البلد يتجه نحو كارثة لا سابق لها في تاريخ لبنان".

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