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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ, جاء فيه, "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف المتورطين بعمليات السرقة والسلب وملاحقتهم وتوقيفهم، بتاريخ 3-2-2023 وفي محلة التل- طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلّان دراجة آلية على سلب مواطنة حقيبتها وبداخلها أموال ومجوهرات بقيمة حوالى 15.000 دولار أميركي".



وأضاف, "خلال فرارهما أقدم أحدهما على إطلاق النار في الهواء بعد محاولة توقيفه من قبل أحد المارة".



وتابع, "بناء عليه، باشرت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها لكشف هوية الفاعلَين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تم التوصّل إلى تحديد هويتهما، وهما: ع. س. (مواليد عام 1994، لبناني), ن. م. (مواليد عام 1998، لبناني), وبتاريخ 9-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّتَيْ المنكوبين وحوش العبيد".

وبالتحقيق معهما، "اعترفا بما نسب اليهما، وأنهما نفّذا عملية السلب بعد أن توافرت لهما معلومات بالتواتر أن المرأة المستهدفة تحمل في حقيبتها كمية كبيرة من المجوهرات والأموال، فقاما بمراقبتها وتنفيذ العملية, كما أضافا أنهما قاما برهن الذهب لدى أحد الأشخاص المشبوهين في مخيّم البداوي مقابل مبلغ 5.000 دولار أميركي".



ووفق البلاغ, "أعيد المبلغ المسترجع إلى المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث".