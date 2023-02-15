إرتفاعٌ في درجات الحرارة... إليكم طقس الأيام المقبلة!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات ويتكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ1000 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس متقلب وبارد نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط اليوم الاربعاء، ليعود ويستقر يوم غد الخميس بحيث تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع مع تعافي في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل, نحذّر من خطر الانزلاقات على الطرق الجبلية والداخلية بسبب تشكل الجليد صباحا ومساء.

الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ3 درجات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع بعض الثلوج الخفيفة على المرتفعات التي تعلو عن الـ1000 متر، ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات ويتكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ1000 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.



الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ويستمر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.



السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.