جدول أسعار المحروقات بالدولار؟!

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وجّهت نقابة اصحاب المحطات في لبنان رسالة مفتوحة الى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض جاء فيها, "كلنا يعلم ما وصلت اليه الامور في سوق المحروقات في لبنان في ظل الصعود المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء".



وأضاف, "بعد استنفاذ جميع الحلول التي قامت بها الوزراة على مدى السنوات الماضية بتوجيهات من معاليك من محاولات لتحسين وضع المحطات آخرها وليس آخراً الوصول الي جدولين في اليوم وحتى صدور جدول أيام العطل، كل ذلك لم ينفع باستقرار سوق المحروقات بسبب الصعود المستمر للدولار".



وتابع, "جئنا بهذه الرسالة المفتوحة نطلب من معاليك أخذ المبادرة ومن باب "الضرورات تبيح المحظورات " لإصدر جدول تركيب أسعار بالدولار الاميركي على فترة محدودة لحين استقرار الأوضاع لما فيه من مصلحة للمواطن وصاحب المحطة على حد سواء، شاكرين لمعاليك الجهود الجبارة التي قمت وتقوم بها".