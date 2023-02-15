مشاريع انمائية جبيلية وبرامج عمل بين ابي رميا ووزيرين فرنسيين

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يواصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية والمسؤول عن التنسيق بين المجلس النيابي اللبناني واتحاد البرلمانات الفرنكوفونية النائب سيمون ابي رميا لقاءاته الفرنسية حيث التقى السفير كريم اميليال Karim Amelial، المندوب الوزاري لمنطقة البحر الابيض المتوسط في الحكومة الفرنسية و Julien Chenivesse جوليان شونيڤيس، المندوب الوزاري المعاون لمنطقة البحر الابيض المتوسط بحضور الاستاذ آلان حردان.

ناقش اللقاء برامج عمل بين لبنان وفرنسا في اطار المهام الوزارية للمندوبين الفرنسيين، كما تناول سبل التعاون بين مجلس النواب اللبناني والمنظمة الوزارية الفرنسية لتبادل الخبرات. وعلى الصعيد الإنمائي الجبيلي حضرت مشاريع بيئية وشبابية وتربوية لقضاء جبيل. الى ذلك وجه أبي رميا دعوة الى "اميليال" و " شينيفيس" لزيارة لبنان وجبيل للإطلاع عن كثب على المشاريع المشتركة المنوي تنفيذها.