الأسد: حريصون على إدخال المساعدات إلى جميع المناطق لإغاثة المتضررين

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الوطن السورية: جدّد الرئيس بشار الأسد التأكيد على أن الحكومة السورية حريصة على إدخال المساعدات إلى جميع المناطق لإغاثة المتضررين جراء الزلزال.

وخلال استقباله أمس رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيغر، أشار الرئيس الأسد إلى أنه من المهم عند التعامل مع الوضع الإنساني في سورية النظر إلى البنية التحتية والقطاعات الأخرى مثل الصحة والاتصالات، لأنها تتكامل مع بعضها، وتؤثر بشكل مباشر على الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين.

وجدّد الرئيس الأسد حرص الحكومة السورية على إدخال المساعدات إلى جميع المناطق لإغاثة المتضررين.

من جهتها أكدت إيغر أن الصليب الأحمر يعمل من أجل تزويد الشعب السوري بالاحتياجات الأساسية، وتقديم كل ما يلزم لمساعدته على تخطي الحالة الصعبة التي يتعرض لها بسبب الزلزال.

ولفتت إيغر إلى أن المنظمة تعمل على حشد الجهود من أجل توسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تقوم بها على كامل الأرض السورية، وهي تقدر التعاون الذي تُبديه الحكومة السورية، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بهذا الخصوص.

إيغر كانت دعت أول أمس في بيان لها المجتمع الدولي لرفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري.

وقالت: «من الضروري العمل مع جميع الجهات الدولية والعالمية لرفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري سريعاً»، وأكدت أن «هذا المطلب مهم وحتمي خصوصاً عقب كارثة الزلزال المدمر الذي زاد من معاناة المدنيين بعد عقد كامل من الحرب».

كما أكدت أنهم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيبذلون كل ما بوسعهم لتخفيف معاناة الناس المتأثرين بالزلزال في الوقت الحالي، والعمل على دعم جهود التعافي اللاحقة.