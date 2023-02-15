عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 شباط 2023

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النهار: سعد الحريري القويّ في غيابه وحضوره: من قتل رفيق الحريري مستمرٌّ في التعطيل
الأنباء الكويتية: سباق بين الدولار والبصل.. ومصادر تردّ جنون الأسعار إلى تأجيل الجلسة التشريعية
حشود تحيي ذكرى «الرئيس الشهيد».. والحريري: الله يعين لبنان
الشرق الأوسط: تسارع انهيار الليرة اللبنانية
إضراب المصارف مستمر بمواجهة «الهجوم» القضائي
الوطن السورية: رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت السعي لتقديم كل ما يلزم لمساعدة السوريين … الرئيس الأسد: حريصون على إدخال المساعدات إلى جميع المناطق لإغاثة المتضررين