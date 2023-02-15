الأنباء الكويتية: "عصف الدولار" يعود إلى إفشال المعارضة للجلسة التشريعية؟

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الأنباء الكويتية: أصبح سعر دولار بيروت بـ 72 ألف ليرة، ومثله سعر كيلو البصل، فيما بلغ سعر كيلو الطحين 100 ألف ليرة، والعدس 180 ألفا، وبالطبع، مثل هذه الأرقام الفلكية لم تطرق آذان «أهل المنظومة» كما التعريف الشعبي المعتمد لأهل السلطة التائهين في غياهب المحاصصات السياسية والوظيفية، الباحثين عن قوانين تغطي عورات شبكاتهم المصرفية، التي أطاحت بودائع الناس، والآن تريد تحميلهم وزر خسائرهم.

المصادر المتابعة، ردت عصف الدولار على هذا النحو إلى إفشال المعارضة للجلسة التشريعية التي كان الرئيس نبيه بري ينوي عقدها غدا الخميس، وأرجأ تحديد موعدها الى الاثنين الآتي. وفي رأي المصادر ان المضاربين على الليرة، الذين أوقف بعضهم ثم أفرج عنهم، استغلوا التأزم السياسي المرتبط بالجلسة التشريعية ليضربوا ضربتهم كالعادة.