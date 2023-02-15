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جعجع: لدى حزب الله مرشح اسمه سليمان فرنجية لم يستطع أن يجمع له الأصوات اللازمة لفوزه

15
FEBRUARY
2023
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الأنباء الكويتية: رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع رأى ان حزب الله يريد رئيسا يخدم مصالح المحور، ونحن أمام وضع مقلق، بل ان بكركي تحاول تقريب وجهات النظر، لكنه استبعد الوصول الى حل في ظل وجود فريق مسيحي متحالف مع ولاية الفقيه وآخر يريد قيام الدولة.

 

وقال: حزب الله لديه مرشح اسمه سليمان فرنجية لم يستطع أن يجمع له الأصوات اللازمة لفوزه. وإذا غير عن سليمان فرنجية فسيذهب الى من يشبه سليمان فرنجية.

 

ونحن أمام وضع مقلق والمشكلة بين مسلمين ومسيحيين من جهة، وبين مسيحيين ومسيحيين من جهة أخرى، وتسعى بكركي الى تقريب وجهات النظر، لكن كيف ذلك، بين من تحالف مع دولة ولاية الفقيه من جهة، وبين من يريد دولة لبنانية. الحل الوحيد الآن هناك 65 نائبا في المجلس خارج محور الممانعة، المشكلة ان هناك 20 نائبا منهم لا يريدون أخذ موقف.

 

جعجع وعبر قناة «القاهرة الإخبارية» قال: في حال استمرت الممارسات نفسها، واجب علينا البحث عن تركيبة جديدة للدولة..!

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