اللقاء الخماسي في باريس: لضرورة تحمل اللبنانيين مسؤولياتهم

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الأنباء الكويتية: سياسيا، أفيد بأن سفراء اللقاء الخماسي في باريس، أبلغوا الرئيس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بضرورة تحمل اللبنانيين مسؤولياتهم، معتبرين ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيرتب إعادة النظر بالعلاقات مع لبنان.

ونقل عن الرئيس بري، رده على السفراء بالقول: أنا كرئيس لمجلس النواب قمت وأقوم بكل ما هو مطلوب مني، وان خلافا كبيرا بين مختلف القوى السياسية المسيحية تحديدا، يمنع إنجاز الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة.

كما ان رئيس المجلس أوضح للوفد أنه سبق ان دعا الى الحوار، لكن كان هناك من رفض هذه الخطوة، وقد تحولت جلسات الانتخاب إلى مهزلة، وانه لابد من إيجاد مناخ مؤات لانتخاب رئيس، وذكر بري بمواصفات الرئيس التي سبق ان تحدث عنها وهي ان يجمع ولا يفرق، وان يكون منفتحا على المجتمع الدولي.