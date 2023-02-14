البنك الدولي "قلق" بشأن لبنان!

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قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، اليوم الثلاثاء: "إن لبنان وتونس هما أكثر دولتين يشعر البنك بالقلق بشأنهما في المنطقة، تليهما مصر والأردن".



وأضاف بلحاج في حديثٍ لـ"رويترز" على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أنه "لدينا عدد من عوامل القلق في تلك البلدان»، من بينها مستويات الديون والتضخم المرتفع".



وتابع, "دور الدولة في الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام دائماً ما يكون مبعث قلق بالنسبة لنا".

ولفت إلى أن, "هناك "جزءاً" غير معلن من الدين العام، في إشارة إلى ديون الشركات المملوكة للدولة".



وقال بلحاج: "ندعو إلى الشفافية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها البدء في الإصلاح، ينبغي أن تكون الدفاتر واضحة".



ورأى أن, "هناك حملة للإصلاح في تونس تتحرك إلى الأمام، لكن بوتيرة أبطأ مما نرجو".



وأشار إلى أنَّه, "رغم أن لبنان يعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع مستويات الدين العام، فإن الأمر بات "مشكلة كبيرة", والشعب يشعر بعبء الانهيار شبه الكامل للقطاع المالي".



ولفت إلى أنَّ, "لبنان من الأماكن التي تقض مضجعك بالفعل كما يقولون".



وقال بلحاج: "إن البنك الدولي خصص بالفعل 900 مليون دولار لمصر في السنة المالية الحالية التي تستمر حتى حزيران، وسوف يرى كيف تسير الأمور - قد نخصص المزيد".



وأضاف أنه, "ستجري إحالة برنامج الشراكة مع مصر، الذي يمتد عادة لخمس سنوات، على مجلس البنك الدولي في 21 آذار لإقراره".



وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها تخطط لبيع حصص في 32 شركة حكومية على الأقل بحلول نهاية آذار 2024، وهو ما قال بلحاج إنه مهم.



وعن الإصلاحات في المنطقة قال بلحاج: "إنها لا تصل إلى المدى الذي نريده لكني أراها, ويتعطل التقدم قليلاً أحياناً للأسف بسبب ما يحدث في العالم, لكن هذه هي سنّة الحياة".