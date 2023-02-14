نقابة أطباء سوريا تتسلم شاحنة مساعدات طبية مقدمة من نقابة أطباء لبنان

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وطنية - دمشق - تسلمت نقابة أطباء سوريا شاحنة مساعدات طبية، مقدمة من نقابة أطباء لبنان للمتضررين من الزلزال.

وقال نقيب أطباء سوريا الدكتور غسان فندي في تصريح اليوم: "ان المساعدات التي تتضمن الادوية والمستلزمات الطبية والجراحية سيتم تسليمها لوزارة الصحة، ومن ثم نقلها الى المشافي في المناطق المتضررة".

وأشار الى أن "نقابة أطباء لبنان وضعت كوادرها منذ الساعات الاولى، تحت تصرف النقابة".

بدوره، أكد الدكتور بخاش أنه تم وضع الامكانيات الطبية في خدمة النقابة السورية لتقديم المساعدة اللازمة، وسيتم رسم خطة تعاون أكبر وتجنيد الطواقم الطبية اللبنانية، التي تستطيع تقديم الخبرات في مجال الجراحات الترميمية رفيعة المستوى". مشيرا الى "وجود شحنات أخرى سيتم ارسالها خلال الفترة القادمة".

وأكد الجانبان أن "العلاقات التي تربط النقابتين قوية وأن سوريا ولبنان تربطهما علاقات أخوة"