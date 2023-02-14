على وقع انهيار غير مسبوق على مختلف المستويات،

وفي ضوء انحدار متسارع نحو الهاوية على خط الدولار وتداعياته،

وفي ظل فراغ رئاسي بلا افق،

وفي موازاة اجتماعات بلا معنى لحكومة تصريف الاعمال،

وفي وقت لا يبدو الوفاق الاقليمي والدولي قريب المنال لحل المسألة اللبنانية،

وتزامنا مع انشغال غالبية الطبقة السياسية بسجالات عقيمة ومزايدات سخيفة…

وسط كل هذه الاجواء، شكلت العودة المؤقتة للرئيس سعد الحريري الى بيروت، تذكيرا للبنانيين والمعنيين بلبنان، بفرص كثيرة ضاعت في الماضي، وتسليطا للاضواء على اخرى ممكنة في المستقبل، اذا وُضعت مصلحة لبنان والشعب اللبناني فوق كل اعتبار.

لكن في انتظار تكون الظروف الملائمة لاحتمال من هذا النوع، ثلاثة اسئلة تختصر قلق اللبنانيين اليوم:

السؤال الاول عن مصير اضراب المصارف، وتاليا مصير ما تبقى من ودائع وجنى اعمار… والسؤال الثاني عن حقيقة الاخطار الامنية التي تحذر منها وجوه كثيرة تحتل الشاشات ومواقع التواصل.

اما السؤال الثالث، فحول الحل الذي سيأتي عاجلا ام اجلا للأزمة الراهنة، وهل من المحتم ان يأتي على ارض سياسة واقتصادية واجتماعية محروقة، ام ان تفادي الاسوأ لا يزال ممكنا حتى الآن؟