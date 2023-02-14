بعد عودته إلى لبنان... اليكم التصريح الأول للحريري!

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رأى الرئيس سعد الحريري في أول تصريح له بعد عودته إلى لبنان أن "البلد وصل إلى هذه الحال نتيجة سوء الإدارة ولا نحتاج إلى عالِم لتوقعها ولبنان غني جداً ولكن يجب أن نديره لمصلحة الناس".

وأضاف الحريري في دردشة مع الإعلام: "لست من الأشخاص الذين يقولون "مش قادر وما بدي" وتركت الساحة للجيل الشاب الذي طلب التغيير في الثورة وكان على الجميع في السلطة أن يفعلوا الشيء نفسه لأنّهم فشلوا في إدارة البلاد".

وتابع: "لن أتحدّث بالسياسة لأنّني علّقت عملي السياسي والحق ليس على التشرذم السنّي فكلّ من قرّر أن يحمي حقوق الطائفة حرق دينها".

وختم: "كلّ الذين كانوا اليوم في ساحة الشهداء هم ضمانة البلد ورمز الاعتدال وأشتاق إلى لبنان كثيراً ورغم أنّي تركت السياسة إلّا أنّني لم أترك ناسي"