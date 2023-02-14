"جائزة مالية كبيرة" لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش...!

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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية, عن جائزة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على القيادي في حزب الله، سليم عياش، المدان دوليًا في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.



ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تغريدة عبر "تويتر", جاء فيها, "تلقى سليم جميل عياش خمسة أحكام بالسجن المؤبد لدوره في تفجير بيروت سنة 2005 الذي أسفر عن مقتل وجرح مئات الأشخاص، بمن فيهم رئيس الوزراء رفيق الحريري، قد تؤهلك المعلومات التي تؤدي إلى اعتقاله لمكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار".

https://twitter.com/Rewards4Justice/status/1625495504258994180